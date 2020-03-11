F-16 разбился в столице Пакистана

Пакистанский истребитель F-16 разбился в столице страны Исламабад. Об этом сообщает Geo News.

После крушения самолет загорелся. Истребитель проводил тренировочный полет в рамках подготовки ко дню Пакистана 23 марта. О жертвах на данный момент не сообщается.

В настоящее время на вооружении Пакистана находятся 92 истребителя F-16 модификаций AM/BM, A/B и C/D. Первые самолеты этого типа поступили в ВВС страны в начале 1980-х годов. Всего пакистанские военно-воздушные силы насчитывают порядка 500 истребителей. В прошлом году Индия и Пакистан устроили воздушный бой в небе над Кашмиром, Исламабад понес потери, а страны оказались на грани войны.

В декабре 2019 года истребитель российского производства МиГ-29 разбился в Иране. Сообщалось, что военный самолет упал около горы Сабалан.

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