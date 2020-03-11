Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток

Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Спина должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации. Однако вместо проведения реального экзамена он вызывал к себе по одному командиров эскадрилий и объявлял, что их подчиненные без формальной проверки знаний получат зачеты, если заплатят по 500 рублей. Командиры трех из четырех эскадрилий довели эту информацию до пилотов и начали собирать деньги.

В итоге Спина получил вознаграждение от 51 летчика, а один из командиров зафиксировал передачу денег на видеокамеру мобильного телефона и отнес его в военную контрразведку ФСБ. Там офицеру выдали спецаппартатуру, очередную часть денег за зачеты, обработанную специальным составом, и отправили к Спине. Во время передачи средств в кабинет вошли контрразведчики и задержали получателя денег.

В итоге Спине было предъявлено обвинение в пяти десятках эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса России («Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей»). Свою вину обвиняемый не признал, заявив, что собирал деньги на нужды части.

Тем не менее, суд приговорил Спину к штрафу в размере 180 тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств были были учтены его положительная характеристика от командования части, ведомственные медали и трое малолетних детей. Также осужденного уволили из вооруженных сил.

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