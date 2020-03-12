Вооруженный россиянин угнал такси

В Москве сотрудники Росгвардии задержали вооруженного человека, угнавшего автомобиль такси. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника телеканала, инцидент произошел на Медынской улице. Мужчина попытался расплатиться в магазине фальшивой пятитысячной купюрой, но продавец заметила подделку и отказалась отпустить ему товар. Покупатель стал угрожать ей пневматическим оружием, и продавец нажала тревожную кнопку для вызова полиции.
Мужчина скрылся с места происшествия, угнав такси, — угрожая пистолетом, заставил водителя увезти его с места происшествия. Росгвардейцы заблокировали автомобиль и задержали угонщика, 20-летнего жителя Москвы. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что россиянка без прав угнала заказанное такси и устроила ДТП. Инцидент произошел в Хабаровском крае.