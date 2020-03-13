У главного тренера «Арсенала» выявлен коронавирус

У главного тренера футбольного клуба «Арсенал» Микеля Артеты выявлен коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил в четверг, 12 марта. Отмечается, что члены лондонской команды, которые в последнее время тесно контактировали с главным тренером, отправятся на карантин «в соответствии с директивами правительства».

Артета — бывший полузащитник «Арсенала». Он выступал за клуб с 2011-го по 2016 год, провел за него 150 матчей и забил 16 голов. После окончания карьеры испанец работал помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Контракт подписан на 3,5 года.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 127,8 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Во Франции заразились 2284 человека. Жертвами инфекции по всему миру стали 4718 человек, больше 68 тысяч — излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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