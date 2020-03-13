Москвичей предупредили о метели и возвращении холодов

В Московский регион вернутся холода, а на выходных начнется метель и образуется снежный покров. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ, передает «Интерфакс».

«Не могу вас обрадовать», — констатировал он. По словам Борща, на европейской части страны начнут передвигаться несколько мощных циклонических образований, в тылу которых «будет очень интенсивный заток арктического воздуха». «Понижение температуры, и мало того, даже установится снежный покров», — добавил синоптик.

По его словам, в ночь на субботу, 14 марта, температура воздуха может упасть до минус одного градуса. К вечеру дня похолодает до минус двух по Москве и до минус шести — по области, дождь сменится снегом, образуется гололедица. В воскресенье, 15 марта, снегопад продолжится, местами прогнозируется метель. В области ожидается похолодание до минус девяти.

«Потом погода будет постепенно улучшаться», — пообещал Борщ.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в некоторых российских регионах ожидаются аномальные для марта осадки. По его словам, больше всего снега и дождей ожидается на севере европейской территории страны — в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Коми. В остальной части выпадет около нормы осадков.

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