Выдававшая себя за дворника Валеру женщина погибла от рук ревнивца

В Челябинске после избиения погибла 46-летняя местная жительница, которая долгое время выдавала себя за мужчину. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержан подозреваемый мужчина — друг соседки погибшей. Потерпевшая называла себя Валерой, работала дворником и проживала в общежитии с подругой и ее малолетней племянницей. Соседи считали их семьей: мужем Валерой, женой и дочерью.

Когда сожительница женщины попала в больницу, ее отсутствием воспользовалась соседка. Она устроила «дворнику» романтический вечер, но ее другу это не понравилось и он из ревности устроил драку. В ходе драки мужчина понял, что перед ним женщина, потерял над собой контроль и забил ее до смерти, отметил источник.

В челябинском управлении Следственного комитета России сообщили о расследовании уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

«Московский комсомолец» утверждает, что погибшую перед смертью изнасиловали. Ее нашли мертвой утром 10 февраля в общей ванной, рассказала сожительница погибшей Алена. По ее словам, тело было сильно обезображено, ее избивали всю ночь.

«Бабушки-соседки рассказали, что общежитие ходило ходуном всю ночь. Слышали нечеловеческие крики, видели, как Валеру полумертвого вытаскивали на улицу и кидали в снег. Под утро его протащили по коридору и бросили в ванной», — говорит Алена. Она утверждает, что в избиении участвовали трое человек: соседка, ее любовник, но арестовали только одного — брата этой соседки.

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