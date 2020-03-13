Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов. Об этом пишет издание Sky News.

Доктор Франческа Кортелларо (Francesca Cortellaro) рассказала, что тяжелобольные просят дать им возможность перед кончиной поговорить со своими любимыми. Обычно Кортелларо соединяет умирающих с близкими посредством видеосвязи.

«Знаете, что самое драматичное в этом всем? Это наблюдать, как пациенты умирают в одиночестве, слушать, как они умоляют, чтобы им дали возможность попрощаться с их детьми и внуками», — поделилась врач.

По ее словам, пациенты пребывают в ясном уме и осознанно встречают смерть. Доктор также отметила, что у тяжелобольных не наблюдается нарколепсия. «Такое ощущение, что они тонули, и вот они сами осознали, что утонут», — объяснила Кортелларо.

Италия является крупнейшим в Европе очагом распространения коронавируса. Из-за пандемии вируса власти страны в начале марта закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию из-за рисков распространения коронавируса. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри.

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