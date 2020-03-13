Партию «Яблоко» покинул ее основатель

Один из основателей партии «Яблоко», сенатор Владимир Лукин покинул ее ряды. Соответствующее решение принял исполнительный комитет политического объединения, сообщает РИА Новости в пятницу, 13 марта.

«Он (Лукин — прим. «Ленты.ру») вышел. По причине расхождений политических позиций с партией из-за поправок в Конституцию», — заявил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

По его словам, исполнительный комитет федерального бюро политического объединения принял это решение единогласно.

Ранее Лукин написал руководству «Яблока» письмо, где сообщил о своем намерении покинуть партию.

Предшественник партии «Яблоко» — избирательный блок «Явлинский — Болдырев — Лукин» — был создан перед выборами в Госдуму первого созыва в 1993 году, где политическое объединение получило 7,86 процента голосов, что позволило сформировать свою фракцию. В 1995 году «Яблоко» провело учредительный съезд и преобразовалось в общественное объединение, а позже стало партией.

Владимир Лукин в составе «Яблока» избирался депутатом Госдумы в 1993, 1995 и 1999 годах. С 1993 по 2004 год был заместителем председателя, первым заместителем председателя политического объединения. После назначения на пост уполномоченного по правам человека в 2004 году Лукин вышел из партии, так как по закону омбудсмен не может быть членом политических объединений. Он занимал эту должность два срока, до 2014 года. Затем, в мае 2016 года, политик вернулся в состав основанного им движения, а в сентябре того же года был делегирован в Совет Федерации от Тверской области.

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