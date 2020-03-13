США выпустят «приманку» для России

Командование авиационных систем Военно-морских сил (ВМС) США заключит контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N), использующейся в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, сообщает Jane's.

Сроки и сумма соглашения не разглашаются, однако, по информации издания, контракт на выпуск 250 единиц MALD-N может быть заключен в 2021 и 2022 финансовых годах. Ложная цель, выступающая в качестве приманки для средств ПВО противника, может запускаться с тех же самолетов, что и ракета AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), например, F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II.

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