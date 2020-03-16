Российский тренер задушил бывшую любовницу на глазах у ее дочери

В Улан-Удэ арестован 38-летний тренер местного спортклуба, обвиняемый в убийстве бывшей любовницы, которую он задушил на глазах ее дочери. Об этом сообщило издание «Байкал-Daily».

Вечером 9 марта было обнаружено тело 33-летней женщины. В ходе расследования установлено, что к ее убийству причастен бывший гражданский муж. Они разошлись полгода назад.

Мужчина встретился с бывшей сожительницей, но во время беседы между ними произошел конфликт. Россиянин задушил женщину, перетащил ее тело в наполненную водой ванну. Очевидцем преступления стала несовершеннолетняя дочь погибшей.

После убийства мужчина скрылся, его разыскали через пять дней и задержали. Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу, сообщил старший следователь из республиканского управления Следственного комитета России Аюрзан Будаев.

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