Главный в мире инвестор перешел на наличные

Американская инвестиционная компания BlackRock, являющаяся крупнейшей по размеру активов под управлением и на основании этого считающаяся главным в мире инвестором, отказывается от вложений в традиционные виды активов и предпочитает переждать кризис с наличными деньгами на балансе, пишет Bloomberg.

Издание приводит слова Серхио Триго Паса, управляющего фондом BlackRock Strategic Fund — Emerging Markets Flexi Dynamic Bond, активы которого оцениваются в 1,6 миллиарда долларов. По его словам, за последнее время фонд массово распродавал активы, в основном высокодоходные облигации развивающихся стран.

Также фонд открывает короткие позиции по валютам стран Южной Америки — продает взятые в кредит у брокера средства в расчете на дальнейшее снижение их курса. В качестве надежного актива-«укрытия» Пас выбрал швейцарский франк и японскую иену.

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При этом финансист признает, что кризис затронул почти все страны мира. В сложившейся ситуации он считает максимально разумным держать как минимум 20 процентов активов в деньгах. «Деньги — это король», — отметил Пас.

С начала года фонд Паса показывает доходность 0,8 процента, что лучше 97 процентов аналогов. Авторы называют такие результаты «героизмом», учитывая, что еще полгода назад среди активов фонда были государственные облигации Украины, Анголы и Эквадора, а также обязательства венесуэльской нефтяной компании PDVSA, сильно пострадавшей от нынешней «нефтяной войны» между недавними партнерами по сделке ОПЕК+.

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