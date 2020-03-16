Пандемия коронавируса обрушила цены на драгоценные металлы

Цены на драгоценные металлы в мире обрушились на фоне новостей о пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов. На момент публикации материала стоимость унции золота снизилась почти на 20 долларов с момента открытия торгов — до 1497,7 доллара.

Серебро подешевело на 11,81 процента — до 12,8 доллара за унцию, а палладий стал дешевле на 3,5 процента (унция драгоценного металла стоит 1456 доллара).

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

«В целом инвесторы ищут деньги. Они готовы продавать любые активы, которые у них есть, даже золото», — цитирует Reuters главного рыночного стратега FXTM Хусейна Саеда. Аналитик указал, что чем больше стран закрывают свои границы из-за вируса, тем хуже становится ситуация на рынках.

Именно золото и серебро традиционно считаются тихими гаванями, куда инвесторы предпочитают вкладывать деньги во время кризиса. В начале 2020 года цены на драгметалл, подстегиваемые коронавирусом, достигли семилетнего максимума.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!