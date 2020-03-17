Умерла вдова Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта Юрия Гагарина и почетный гражданин Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», — сказал собеседник агентства. Вопрос о дате и месте ее похорон решается.

Валентина Ивановна родилась в Оренбурге 15 декабря 1935 года. В 1958 году она получила медицинское образование. В 1961 году ее наградили Орденом Ленина как супругу первого космонавта Земли. После трагической смерти мужа она участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту, встречалась с первыми людьми страны и помогала музею Юрия Гагарина, но практически не давала интервью. В 1981 году Гагарина написала первую книгу в память о муже — «108 минут и вся жизнь».

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