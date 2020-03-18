Десятилетняя россиянка подключила телефон к зарядке с логотипом Apple и погибла

Десятилетняя россиянка погибла от удара электрическим током после того, как подключила свой мобильный телефон к зарядному устройству с логотипом компании Apple. Об этом в среду, 18 марта, сообщает РИА Новости.

Несчастный случай произошел 1 сентября 2019 года в селе Большие Березники в Мордовии. Пострадавшую школьницу обнаружила ее мать, которая вызвала скорую помощь. Девочка умерла в больнице. Первоначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако затем оно было переквалифицировано на статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Согласно проведенной судебной экспертизе, зарядное устройство, с помощью которого заряжался мобильный телефон, не соответствует требованиям стандартов безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в СКР выясняют, где было куплено зарядное устройство. Следователи обратились к жителям региона с просьбой проверить имеющиеся зарядные устройства.

«При наличии логотипа Apple и в случае совпадения начальных обозначений серийного номера "С3" для установления контрафактности продукции необходимо обратиться к следователям», — отмечается в обращении.

В феврале сообщалось, что в Бразилии шестимесячная девочка укусила подключенную к розетке зарядку от телефона и чуть не погибла от удара током. Родственники доставили ребенка в обмороке и с ожогами на лице и руках в ближайший медпункт, где девочка попала в реанимацию.

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