Германия отказалась принимать беженцев из-за коронавируса

Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев Германии (BAMF) приостанавливает действие программ приема беженцев из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Oldenburger Onlinezeitung со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что МВД официально отказалось принимать мигрантов и размещать их на территории страны еще 17 марта. В частности, этот механизм действовал между Германией, Турцией и Ливаном, он был закреплен на государственном уровне — так в Европу попадали беженцы из Сирии.

Благодаря этой программе, каждый год Берлин размещал около пяти тысяч мигрантов. В МВД не указали, как долго будет действовать ограничение.

По последним данным, в Германии заражено более 9,8 тысячи человек, а во всем мире — более 201 тысячи. 8 тысяч погибли, еще 82 тысячи вылечились.

В феврале 2017-го Министерство внутренних дел Германии объявило о запуске новой миграционной программы «Начальная помощь плюс», предполагающей выплаты беженцам, которые решат добровольно вернуться на родину.

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