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В Молдавии зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Первый случай смерти из-за коронавируса зафиксирован в Молдавии. Об этом заявила министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну, сообщает «Sputnik Молдавия».

Ночью 18 марта скончалась 61-летняя пациентка Республиканской клинической больницы, которую лечили четверо суток. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Женщина недавно вернулась из Италии и до госпитализации неделю провела в родном селе.

«На данный момент в Молдавии 67 человек с подозрением на коронавирус, из них 14 — дети», — заявила Думбрэвяну на специальном брифинге, пишет РИА Новости.

Министр добавила, что вирус очень опасен, особенно для людей с ослабленным здоровьем и хроническими болезнями. Поэтому, подчеркнула Думбрэвяну, таким людям не стоит выходить из дома.

Ранее парламент Молдавии принял решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации до 17 мая. Правительство с 17 марта приостановило также международное авиасообщение и закрыло наземные границы. Помимо этого, в Молдавии запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в образовательных учреждениях, закрываются магазины и рестораны.

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