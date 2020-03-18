Воробьев призвал подмосковных работодателей перевести сотрудников на удаленку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал подмосковных работодателей перевести сотрудников на удаленную работу в связи с распространением коронавируса. Обращение главы региона опубликовано на его странице в Instagram.

«Так мы сможем не только оградить людей от опасных контактов в офисах, но и снизим нагрузку на общественный транспорт. Это возможно сделать, а значит, это должно быть сделано», — сказал он.

По его словам, речи об отпуске за свой счет не идет, работники должны сохранить заработную плату в полном объеме.

«Остановить болезнь можно только совместными усилиями. И здесь нужна ваша помощь. Вы знаете, что такое принимать решения. Вы несете ответственность не только за себя и свою семью, но и за десятки работников», — подчеркнул он.

Губернатор уточнил, что на сегодняшний день в регионе зафиксировано 12 случаев заражения.

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