Коронавирусом заразилась еще одна звезда «Игры престолов» — британская актриса Индира Варма, исполнившая роль Элларии Санд. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Она выразила сожаление, что из-за пандемии по всему миру приходится отменять постановки, и пояснила, что ей пришлось отменить репетиции спектакля «Чайка» с ее участием. «Мы надеемся скоро вернуться и призываем вас всех поддержать нас, когда это случится», — написала артистка.

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«Я сейчас прикована к постели из-за этого [коронавируса], и это неприятно. Берегите себя, будьте здоровы и будьте добры по отношению к своим близким», — отметила Варма.

46-летняя Инда Варма снималась в таких сериалах, как «Рим», «Кости», «Патрик Мелроуз», «Карнивал Роу» и «Лютер».

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у другого актера из «Игры престолов» — Кристофера Хивью. Он также принимал участие во втором сезоне сериала «Ведьмак». Из-за пандемии коронавируса съемки отложили на две недели. В связи с диагнозом актера Netflix призвала всю съемочную группу самоизолироваться.

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