Названо число инфекционных коек в России

Более 55 тысяч инфекционных коек подготовлено в России в рамках мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 19 марта.

Медицинские организации имеют более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

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Кроме того, по данным агентства, правительство выделало средства на закупку еще более 500 аппаратов, включая аппараты ЭКМО. В медучреждениях создан запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

«Медицинскую помощь сегодня готовы оказать шесть тысяч врачей —инфекционистов и почти две тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестер», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг в России была зафиксирована первая смерть от коронавируса: причиной смерти 79-летней россиянки стала пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии. В стране зафиксировано более 140 случаев заражения, под медицинским наблюдением находятся более 22 тысяч человек.