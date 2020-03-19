Мишустин заявил об отсутствии повода для паники в связи с коронавирусом

Повод для паники в связи с распространением в России нового коронавируса отсутствует, власти справляются с угрозой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС в четверг, 19 марта.

«Многие люди только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет. Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями», — сказал он.

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Накауне президент Владимир Путин заявил, что российский Минздрав держит ситуацию под контролем. Он заверил, что власти предоставляют объективную информацию о распространении вируса.

В России зафиксировано 147 случаев заражения, большая часть — в Москве. Многие регионы ввели режим повышенной готовности. Всего в мире, по последним данным, новым коронавирусом заразились почти 220 тысяч человек.