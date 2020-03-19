Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом закон о поддержке пострадавших от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменное заявление американского лидера.

По словам главы Белого дома, он подписал документ, чтобы помочь стране ответить на вспышку коронавируса. Закон включается в себя расширение социальных гарантий из-за эпидемии коронавирусной инфекции в США.

Ранее Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 218,6 тысячи человек, более 8,8 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. США занимает шестое место по количеству зараженных (9345 случаев). Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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