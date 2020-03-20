В Москве за сутки зарегистрировали 33 новых случая коронавируса

В Москве за сутки зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.
Известно, что заразившиеся посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Их госпитализировали, они находятся в инфекционных боксах. Устанавливаются лица, с которыми они контактировали.
Всего в девяти регионах России коронавирус обнаружили еще у 54 человек — таким образом число зараженных россиян увеличилось до 253. В Москве зарегистрирован 131 случай коронавируса, в Московской области — 8, в Санкт-Петербурге — 14.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что российские ученые разработали шесть препаратов от нового коронавируса. Он выразил надежду на то, что в скором времени их эффективность будет подтверждена. По его словам, сегодня главная цель — не допустить массового распространения инфекции.
На территории России в связи с пандемией коронавируса действует режим повышенной готовности. Так, в Москве на три недели были закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения