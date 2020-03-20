Чернокожий футболист с Украины порадовался отсутствию принадлежности к москалям

Чернокожий нападающий львовских «Карпат» Матар Дийе проверил свою этническую принадлежность с помощью популярного приложения Gradient Ethnicity Estimate и порадовался отсутствию принадлежности к москалям. Об этом сообщает УНИАН.

Программа показала, что на 61 процент сенегальский футболист является украинцем, а еще на 35 процентов — африканцем. Дийе опубликовал результат в сторис Instagram.

Футболист подписал скриншот популярной среди националистов фразой «Дякую тобі, Боже, що я не москаль» («Спасибо тебе, Боже, что я не москаль» — прим. «Ленты.ру»).

В декабре 2019 года произошел инцидент с играющим в Испании украинским футболистом Романом Зозулей. Встреча не была завершена из-за поведения болельщиков, которые весь первый тайм скандировали «Зозуля, ты нацист». Футболисты «Альбасете» отказались продолжить игру после перерыва, и арбитр принял решение о переносе матча. СМИ писали, что в раздевалке нападающий заплакал.

Фанаты уличили Зозулю в нацизме после того, как изучили публикации футболиста в социальных сетях. Среди фотографий, вызвавших негодование у испанских болельщиков, был снимок Зозули рядом с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры. Кроме того, Зозуля известен как крупный жертвователь на нужды украинской армии в Донбассе.

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