Глава МИД Украины объяснил визиты Путина в Крым неуверенностью

Визиты президента России Владимира Путина в Крым являются «признаком неуверенности». Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью «Радио Свобода».
«Потому что когда ты уверен в том, что у тебя все там хорошо и все нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием "вдохновлять" и решать какие-то проблемы», — пояснил глава МИД Украины.
Кулеба считает, что российский лидер, совершая официальные поездки на полуостров, тем самым «кому-то что-то» доказывает. Он добавил, что украинское внешнеполитическое ведомство имеет постоянные меры реагирования на визиты Путина в Крым.
«Мы рефлексируем, выражаем протест, информируем партнеров. По сути это все накопление такой юридической базы для подтверждения дальнейшей позиции», — резюмировал Кулеба.
Ранее МИД Украины выразил решительный протест в связи с двухдневной рабочей поездкой Путина в Крым, которая началась 18 марта. В ведомстве пояснили, что считают визит грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, а также циничным и демонстративным пренебрежением Россией общепризнанными принципами и нормами международного права.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина считает воссоединение с полуостровом оккупацией. Москва отвергает все обвинения.