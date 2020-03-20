Лукашенко сообщил о вступлении в кризис одной ногой

Президент Белоруссии Александр Лукшенко считает, что мир в целом и страна в частности близки к финансово-экономическому кризису. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место», — сообщил он. По мнению Лукашенко, пока не ясно, как дальше будет развиваться ситуация в мире.

Причиной волатильности на мировых рынках остается падение цен на нефть и распространение коронавируса. По официальным данным, в Белоруссии COVID-19 выявлен у 42 человек, у большинства нет клинических проявлений, симптомы есть пока только у 12 человек.

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране не такая, чтобы принимать драконовские меры. Одновременно он отметил, что «гвалт и психоз», связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.

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