У звезды сериала «Остаться в живых» нашли коронавирус

У актера Дэниэла Дэ Кима нашли коронавирус. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
По словам звезды сериала «Остаться в живых», он заболел во время пребывания в Нью-Йорке, где работал над новым шоу, в котором должен был исполнить роль врача. Когда было объявлено о пандемии, съемки остановили, а сам артист решил отправиться в свой дом на Гавайях.
51-летний Дэ Ким вспомнил, что во время полета начал испытывать дискомфорт в горле. Позднее к симптомам добавились боль в теле и температура. Сразу после приземления актер изолировался от семьи в отдельной комнате, которую покинул лишь раз, чтобы сдать тест на коронавирус, который оказался положительным. В настоящее время он чувствует себя лучше.
Артист обратился к молодым людям, которым порекомендовал серьезно относиться к вспышке COVID-19 и подумать о здоровье близких. Он также поблагодарил докторов, таксистов, кассиров, сотрудников аптек и всех, кто вынужден работать, несмотря на сложившуюся ситуацию. Кроме того, Дэ Ким призвал остановить насилие в отношении представителей азиатской нации.
«Да, я азиат. И да, у меня коронавирус. Но я подхватил его не в Китае, а в США, в Нью-Йорке», — подчеркнул актер.
19 марта сообщалось, что коронавирусом заразилась звезда «Игры престолов» Индира Варма. Исполнительница роли Элларии Санд пояснила, что из-за болезни она прикована к постели, и выразила сожаление, что в связи с пандемией отменяются спектакли по всему миру.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения