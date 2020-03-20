У звезды сериала «Остаться в живых» нашли коронавирус

У актера Дэниэла Дэ Кима нашли коронавирус. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам звезды сериала «Остаться в живых», он заболел во время пребывания в Нью-Йорке, где работал над новым шоу, в котором должен был исполнить роль врача. Когда было объявлено о пандемии, съемки остановили, а сам артист решил отправиться в свой дом на Гавайях.

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51-летний Дэ Ким вспомнил, что во время полета начал испытывать дискомфорт в горле. Позднее к симптомам добавились боль в теле и температура. Сразу после приземления актер изолировался от семьи в отдельной комнате, которую покинул лишь раз, чтобы сдать тест на коронавирус, который оказался положительным. В настоящее время он чувствует себя лучше.

Артист обратился к молодым людям, которым порекомендовал серьезно относиться к вспышке COVID-19 и подумать о здоровье близких. Он также поблагодарил докторов, таксистов, кассиров, сотрудников аптек и всех, кто вынужден работать, несмотря на сложившуюся ситуацию. Кроме того, Дэ Ким призвал остановить насилие в отношении представителей азиатской нации.

«Да, я азиат. И да, у меня коронавирус. Но я подхватил его не в Китае, а в США, в Нью-Йорке», — подчеркнул актер.

19 марта сообщалось, что коронавирусом заразилась звезда «Игры престолов» Индира Варма. Исполнительница роли Элларии Санд пояснила, что из-за болезни она прикована к постели, и выразила сожаление, что в связи с пандемией отменяются спектакли по всему миру.

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