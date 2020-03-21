В Госдуме отреагировали на заявление США о «враждебных действиях» России

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских посоветовал США не придумывать себе врагов. Таким образом он отреагировал на заявление представителя американского Госдепа о якобы враждебных действиях России в сфере энергетики, передает RT.

«Просто изначально не надо придумывать себе врагов. Чтобы потом не пришлось искать причины, почему они враги. Мне кажется, причина только в этом», — отметил Ананских.

Он добавил, что Россия просто занимается международной торговлей, оценивать которую как враждебную деятельность довольно странно. «США тоже занимаются международной торговлей. Но мы же не говорим, что они занимаются враждебной деятельностью», — подчеркнул зампред.

Ранее 21 марта в Госдепе США заявили, что расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные. Представитель ведомства также призвал всех игроков рынка обратить внимание на этот «конкретный момент глобальной неопределенности и экономических трудностей и предпринять ответственные действия».

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