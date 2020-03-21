Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

«Если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», — отметил Пушков. Он добавил, что Вашингтону пора прекратить «валить с больной головы на здоровую».

Материалы по теме «Многие тут ждут зомби-апокалипсис» Очереди в магазинах, толпы в метро и оружие про запас — как переживают карантин в Европе и США

20 марта Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, распространяемые этими странами сообщения дискредитируют меры, которые против пандемии предпринимают Соединенные Штаты.

В конце февраля сообщалось, что Госдепартамент США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординированно распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны, считают в Госдепе. Представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные обвинения «намеренным вбросом».

По состоянию на ночь 21 марта, общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 257 тысяч человек. 11,1 тысячи умерли.

Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!