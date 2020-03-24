51-летняя модель выложила снимки в купальнике во время самоизоляции в горах

Датская супермодель и фотограф Хелен Кристенсен (Helena Christensen) попозировала в откровенном наряде в горах во время самоизоляции. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость сфотографировалась в черном слитном купальнике собственного бренда Staerk&Christensen за 450 долларов (35 345 рублей) на фоне лесного пейзажа. На одном из кадров она стоит лицом к фотографу, демонстрируя костюм, а на другом — ухватившись за дерево и спиной к камере. Помимо этого, модель опубликовала два селфи, показав татуировку в виде звезды на руке.

Nature bonding in our @staerkandchristensen swimsuits/bodysuits 🌊 🌳 ❤️ Фото опубликовано @helenachristensen

Подписчики восхитились внешним видом модели в комментариях под постом, набравшим 36 тысяч лайков. «Ты просто шикарна!», «Красотка, и купальник сидит идеально», «Хелен, таких, как ты, очень мало», «Ты очень красива», — написали они.

В марте американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид поделилась фотографией с обнаженной грудью во время карантина. На размещенном снимке она запечатлена в зеркале в бежевых прямых брюках, темной бейсболке и черных кроссовках, обнаженную грудь Хадид прикрыла буррито.

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