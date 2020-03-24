Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с распространением нового коронавируса в регионе. Соответсвующий документ опубликован на сайте областного правительства во вторник, 24 марта.
Изменения коснулись работы многофункциональных центров. Так, с 26 марта получить услуги в них можно будет только по предварительной записи. Жители старше 65 лет смогут получить их на дому.
«Выезд осуществляется в удобное для заявителя место и время с оборудованием», — говорится в сообщении.
Получить более подробную информацию о выезде и оставить заявку можно по телефону горячей линии 8-800-550-50-30.
Ранее Андрей Воробьев рекомендовал пожилым гражданам минимизировать риски заражения и оставаться дома. Аналогичные рекомендации даны жителям столицы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения