Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с распространением нового коронавируса в регионе. Соответсвующий документ опубликован на сайте областного правительства во вторник, 24 марта.

Изменения коснулись работы многофункциональных центров. Так, с 26 марта получить услуги в них можно будет только по предварительной записи. Жители старше 65 лет смогут получить их на дому.

«Выезд осуществляется в удобное для заявителя место и время с оборудованием», — говорится в сообщении.

Получить более подробную информацию о выезде и оставить заявку можно по телефону горячей линии 8-800-550-50-30.

Ранее Андрей Воробьев рекомендовал пожилым гражданам минимизировать риски заражения и оставаться дома. Аналогичные рекомендации даны жителям столицы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!