Дворецкий украл миллионы у российского бизнес-тренера и сбежал

В Петербурге полиция разыскивает дворецкого, подозреваемого в краже 150 тысяч долларов (почти 12 миллионов рублей) у российского бизнес-тренера. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 39-летний житель Ленинградской области работал у 57-летнего коуча, проживающего в коттедже поселка Песочный. Деньги пропали, как предполагает хозяин, пока он был на отдыхе в Испании. Вернувшись из отпуска, мужчина самоизолировался и тогда обнаружил кражу, а дворецкий исчез.

Карантин был нарушен приездом следственно-оперативной группы. Обедневший бизнес-тренер позиционирует себя мультимиллионером, благотворителем и предпринимателем. На своих курсах он обещает обучить финансовой свободе и заработать состояние, отмечает издание.

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