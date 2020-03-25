Актера из «Мстителей» обвинили во вранье о заражении коронавирусом за деньги

Актера Идриса Эльбу обвинили во вранье о заражении коронавирусом. В ходе эфира в Instagram актер отреагировал на слова о том, что он и другие звезды якобы за деньги распространяют ложную информацию о своих диагнозах.
«Такая глупость, и люди хотят распространять ее, как будто какую-то новость», — возмутился артист из «Мстителей». Он пояснил, что не видит логики в таких поступках, а также подчеркнул, что ни ему, ни его супруге невыгодно публично врать о своем здоровье.
Эльба также отреагировал на жалобы людей о том, что знаменитостям легче пройти тест на COVID-19. Он назвал негатив вокруг этого вопроса непродуктивным.
16 марта 47-летний актер записал видеообращение, в котором рассказал о своем диагнозе. Он пояснил, что чувствует себя хорошо, но все равно находится в изоляции. Позднее стало известно, что его жена Сабрина, которая приняла решение остаться с мужем на время карантина, тоже заразилась.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения