Гарик Сукачев и Валерия проведут живые концерты в Okko

Российские исполнители Гарик Сукачев и Валерия примут участие в программе онлайн-кинотеатра Okko «Шоу ON!». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что проект создан для поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий.

Трансляция концерта Гарика Сукачева пройдет 27 марта. Его онлайн-концерт приурочен к 60-летнему юбилею. Выступление начнется в 19:00 по московскому времени, трансляцию можно посмотреть бесплатно на странице show.okko.tv, в приложении Okko на SMART TV и в группах онлайн-кинотеатра Okko во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

В концерте также примут участие Сергей Галанин и Сергей Воронов.

Трансляция концерта Валерии состоится 28 марта и начнется в 17:00. Певица представит созданную специально для камерных мероприятий акустическую программу в новом для себя формате, подразумевающем диалог со зрителем. Трансляцию можно посмотреть бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Концерт также доступен будет подписчикам в приложении Okko на SMART TV.

В рамках своего шоу Валерия ответит на вопросы слушателей, которые могут быть оставлены в группе онлайн-кинотеатра Okko во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Авторы лучших вопросов получат призы от самой певицы и подписку на Okko.

«Шоу ON!» — проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko. Выступления в рамках шоу проходят по пятницам и субботам.

