Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Для переводов внутри банка свыше 50 тысяч рублей в месяц введут платную подписку стоимостью от 134 рублей, рассказала заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова. При отсутствии подписки будет взиматься комиссия в размере одного процента, но не более тысячи рублей.

«Мы с начала апреля начинаем тираж этой технологии с Дальневосточного банка. В рамках закона мы обязаны сделать единое тарифное пространство с июня, соответственно, постепенно мы раскатим это на всю страну», — уточнила Кирсанова.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк начал тестировать отмену так называемого банковского роуминга, предусматривающего взимание комиссии за переводы между клиентами одного банка. Полная отмена планируется к середине 2020 года.

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