Трамп отреагировал на перенос Олимпиады

Президент США Дональд Трамп в Twitter отреагировал на перенос Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Трамп назвал решение мудрым и выразил уверенность, что соревнования пройдут успешно, несмотря на отсрочку. Также президент США пообещал посетить Олимпиаду. «Это будет огромным успехом, и я с нетерпением жду возможности находиться там», — написал он.

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24 марта стало известно, что Олимпийские игры были перенесены. Отмечалось, что соревнования состоятся не раньше лета 2021 года. Перенос также коснулся и Паралимпиады.

Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все международные соревнования, запланированные на весну-лето 2020 года. Так, на 2021-й были перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки по футболу, отменены чемпионат мира по хоккею, последние этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.

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