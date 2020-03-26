Кроссовки сотрудника Apple из 1990-х продали за тысячи долларов

Винтажную обувь сотрудника американской корпорации Apple продали за тысячи долларов. Информация появилась на сайте Heritage, где проходят онлайн-аукционы.

Белые кроссовки с разноцветным логотипом Apple в виде надкусанного яблока, которые выдавали работникам компании в 1990-х годах, были куплены во время торгов на аукционе за 9 687 долларов (749 526 рублей). В описании к товару продавец отметил, что на обуви 42-го размера есть следы носки: выцветшая краска и небольшие пятна.

В январе 2019 года Apple заявила, что начнет выпускать одежду, способную подключаться к смартфону по беспроводной связи. Вещи будут производиться из специального материала, состоящего из «проводящих» и «изоляционных» нитей. Созданная из данной ткани смарт-одежда сможет выполнять разнообразные функции: собирать информацию о здоровье владельца или воспроизводить музыку через встроенные в вещь наушники.

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