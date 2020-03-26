Укравший миллионы российский дворецкий прокутил их в саунах с женщинами за месяц

В Петербурге полицейские задержали дворецкого, подозреваемого в краже 150 тысяч долларов у своего работодателя — бизнес-тренера, отдыхавшего в это время в Испании. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчину обнаружили в арендованной им квартире в центре города. Украденных денег при нем не оказалось. На допросе дворецкий рассказал, что прокутил их за месяц, живя на широкую ногу. Мужчина снял квартиру, развлекался с женщинами в саунах, приобрел ноутбук. При этом кутил он один, без друзей. Тем временем сожительница заявила в полицию о его исчезновении.

По его словам, в феврале, когда хозяин был в отпуске, он нашел в доме тайник с валютой. Пачки долларов лежали в рюкзаке на чердаке. Поначалу дворецкий брал оттуда понемногу, а 9 марта, бросив сожительницу, он украл все деньги и сбежал.

Вернувшийся из Испании бизнес-тренер находился в своем коттедже в поселке Песочный в самоизоляции, когда обнаружил пропажу денег. Он вызвал полицию. Возбуждено уголовное дело о краже.

Дворецкий — 39-летний житель Ленинградской области проработал у него около пяти лет. 150 тысяч долларов эквивалентно примерно 11-12 миллионам рублей.

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