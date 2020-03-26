В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей

В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, потерянные слитки принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов, их должны были отправить из Москвы в Лондон. Но грузчики случайно уронили драгоценный кейс с погрузочной тележки.

Позже слитки обнаружили на земле в погрузочной зоне другие сотрудники аэропорта. Они передали находку сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что московские бизнесмены открыли рядом с терминалом F аэропорта Шереметьево бесплатную кофейню для медработников. Услугами «эспрессо-поддержки» также смогут воспользоваться специалисты Роспотребнадзора и сотрудники специальных служб, задействованные в борьбе с распространением коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!