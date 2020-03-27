«Чайф» проведет онлайн-концерт в рамках юбилейного тура

Группа «Чайф» в рамках юбилейного тура «Война, Мир и…», посвященного 35-летию коллектива, проведет онлайн-концерт из родного Екатеринбурга. Прямая трансляции юбилейного выступления из екатеринбургского Теле-клуба будет организована на платформе МТС — vr.mts.ru и в соцсетях оператора. Посмотреть концерт смогут бесплатно все желающие, сообщили в МТС.

На платформе трансляцию можно будет посмотреть в vr-формате с поворотом на 360⁰. Эффект присутствия можно будет усилить с помощью специального пользовательского vr-оборудования. В пустом зале это должно быть особенно эффектно, ведь из-за ограничений на массовые мероприятия Теле-клуб будет закрыт для посетителей.

Трансляция начнется в воскресенье, 29 марта, в 18.00 по московскому и в 20.00 по екатеринбургскому времени. Концерт будет доступен в прямом эфире для всех поклонников группы, где бы они ни находились.

