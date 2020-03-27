Россиянин угнал машину со спящим внутри хозяином

В Горно-Алтайске преступник угнал автомобиль со спящим внутри хозяином. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Мужчина, ранее судимый за угон, возвращался домой от своих знакомых, когда увидел на своем пути машину с заведенным двигателем и не заблокированной дверью. Он сел за руль и поехал, однако через некоторое время услышал позади себя голос. Оказалось, что владелец автомобиля накануне крепко выпил и заснул, а очнувшись, решил, что он едет на такси домой. Угонщик изобразил таксиста и попросил еще раз уточнить адрес.

Довезя жертву до дома, преступник благополучно ухал. Проспавшись, хозяин не нашел свою машину и обратился в полицию. Угонщика задержали через несколько часов на том самом автомобиле.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

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