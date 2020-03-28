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Российским родителям дали советы по защите детей от коронавируса

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Российским родителям дали советы по защите детей от коронавируса. Рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

В период эпидемии коронавируса родителям порекомендовали максимально ограничить контакты детей с другими людьми и уделять внимание дезинфекции жилья, а также предметов в нем.

«На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а если такое невозможно, то максимально ограничить, контакты детей. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств», — рассказали специалисты.

В ведомстве напомнили, что упаковки занесенных в дом продуктов также следует дезинфицировать. Родителей призвали не допускать посещения детьми мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров. Детские площадки во дворах и парках также относятся к общественным местам, которые не стоит посещать во время пандемии. В лесах и парках рекомендуется гулять, если в них возможно исключить контакт с людьми.

Для прогулок стоит выбирать места без скопления большого количества людей. Также надо объяснить ребенку, что нельзя трогать руками лицо. В дополнение надо следить, чтобы ребенок не прикасался к предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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