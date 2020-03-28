Установлено время сохранения коронавируса в организме

Международная группа ученых в медицинском центре Пекина провела исследование и установила время сохранения коронавируса в организме. Результаты научной работы опубликованы в журнале ATSJournals.
По результатам исследования врачи пришли к выводу, что у половины переболевших COVID-19 вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов. В связи с этим ученые считают необходимым продлить срок карантина излечившихся от коронавирусной инфекции на одну-две недели.
Специалисты проанализировали данные 16 пациентов, средний возраст которых составил 35,5 лет, проходивших лечение с 28 января по 9 февраля 2020 года. Все они выздоровели и имеют отрицательный вирусный статус. Изначально вирусный статус был подтвержден двумя последовательными тестами по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Заболевание у каждого проходило в разной степени тяжести, отметил участник исследования пульмонолог Локеш Шарма. Инкубационный период составлял в среднем пять дней, у всех присутствовали повышенная температура, кашель, боль в горле и одышка.
В мире зафиксировано 600 863 случая заражения. Лидером по числу зараженных стали США — 104,3 тысячи случаев. Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных. На третьем месте Китай — 81,4 тысячи.
Число летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру составляет почти 27,4 тысячи. Около 133,4 тысячи человек вылечились.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения