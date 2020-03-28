США воспользовались пандемией коронавируса для снабжения сирийских боевиков

Власти США воспользовались пандемией коронавируса в качестве предлога, чтобы снабжать грузами подконтрольных боевиков в сирийском лагере Рукбан, где массово гибнут беженцы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

Согласно документу, американское правительство пытается воспользоваться ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и оказывает давление на руководство ООН. По данным Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, США завозят в лагерь с беженцами «гуманитарные» грузы для подконтрольных боевиков под предлогом средств диагностики пневмонии COVID-19.

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В документе также подчеркивается, что сирийские власти со всей серьезностью принимают все необходимые меры, чтобы остановить распространение коронавируса нового типа. Так, на территории Сирии появилось больше карантинных отделений, создано 19 рабочих групп для выявления новых случаев заражения, а в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо открывают дополнительные лаборатории.

В заявлении отмечается, что любой желающий может беспрепятственно покинуть лагерь. Согласно документу, власти Сирии готовы проверить всех покидающих Рукбан на наличие коронавируса и в случае его выявления предоставить соответствующее лечение.

Лагерь расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, недалеко от границы Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживают более 50 тысяч беженцев.

22 марта Россия заявила, что в лагере массово умирают люди. Съемки из космоса свидетельствуют, что вокруг Рукбана растет количество стихийных могил. 6 марта Москва обвинила командование США в срыве гуманитарной операции по спасению беженцев в Рукбане.

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