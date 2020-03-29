Введение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве оценили

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил введение мэром Москвы Сергеем Собяниным всеобщего режима изоляции в городе. Его слова передает «Интерфакс».

По словам Клишаса, подобные меры могут вводиться по решению парламента или президента страны. В подтверждение своих слов он сослался на статью 55 Конституции России. «Ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях», — заявил сенатор.

Ранее Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.

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