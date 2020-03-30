Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наиболее сильно пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики страны и пообещал оказать им поддержку. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам премьера, в их числе транспортный сектор, в том числе авиаперевозки. Также в список вошли сферы культуры и развлечений, физической культуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг и дополнительного образования.

Поддержку данным отраслям окажут как в рамках антикризисного плана правительства, так и за счет мер, которые были разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, Мишустин отметил, что авиакомпаниям, которые вывозили россиян из стран, охваченных коронавирусом, выделят 1,5 миллиарда рублей компенсаций затрат.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 29 марта, поручил правительству составить список отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и оказать поддержку бизнесу.

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