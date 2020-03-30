Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наиболее сильно пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики страны и пообещал оказать им поддержку. Об этом пишет РИА Новости.
По словам премьера, в их числе транспортный сектор, в том числе авиаперевозки. Также в список вошли сферы культуры и развлечений, физической культуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг и дополнительного образования.
Поддержку данным отраслям окажут как в рамках антикризисного плана правительства, так и за счет мер, которые были разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, Мишустин отметил, что авиакомпаниям, которые вывозили россиян из стран, охваченных коронавирусом, выделят 1,5 миллиарда рублей компенсаций затрат.
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 29 марта, поручил правительству составить список отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и оказать поддержку бизнесу.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения