Для изолированных россиян придумали флешмоб

Российский фотограф Мурад Османн, известный благодаря проекту Follow Me To («Следуй за мной»), и его жена Наталья придумали флешмоб для тех, кто оказался самоизолирован из-за распространения коронавируса. Об условиях конкурса он рассказал на странице в Instagram.
Османн опубликовал несколько снимков, сделанных в традиционной для проекта Follow Me To стилистике, однако снятых не в путешествии, а в разных комнатах: на кухне, в гостиной и в ванной. Под фотографиями он предложил подписчикам делиться аналогичными работами. Авторам самых креативных снимков пообещали подарки.
Фотограф добавил, что запустил онлайн-премию для тех, кто сознательно находится в самоизоляции и ответственно подходит к здоровью как своих близких, так и незнакомых людей. Он отметил, что карантин может многим помочь «переосмыслить жизнь, профессию, открыть в себе новые ресурсы и, конечно, помечтать». Османн уточнил, что он и его жена никогда не сидели так долго дома, но относятся к ситуации оптимистично и не дают себе скучать.
С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции. Соответствующие меры ввели более чем в 30 регионах страны. Жителям запрещается выходить на улицу без уважительной причины, в качестве которой могут выступать выгул собаки, вынос мусора и поход в магазин или аптеку. Первыми такие меры борьбы с распространением нового вируса ввела Москва.
За последние сутки в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к настоящему моменту известно о 2337 зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения