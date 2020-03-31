Россияне начали скупать морозилки для запасов еды

Россияне начали скупать морозильные камеры для хранения в них дополнительных запасов еды. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные онлайн-ритейлеров.

За последние две недели спрос на морозилки доходил до 1,7 тысячи процентов.

Так, спрос на холодильники и морозильные камеры вырос на «Яндекс.Маркете», а также на маркетплейсе «Беру». На последнем с 16 по 22 марта количество соответствующих запросов выросло на 50 процентов по сравнению с прошлой неделей. С 7 по 17 марта возник аномальный спрос, количество заказов выросло в шесть раз, а средний чек — в полтора раза.

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На «Яндекс.Маркете» вдвое вырос интерес к холодильникам. Морозильные камеры стали искать в три раза чаще, чем в марте 2019-го. В интернет-магазине «Холодильник.ру» продажи товаров выросли в 5,3 раза. В goods.ru. морозильные камеры стали покупать в 17 раз чаще, чем в прошлом году.

Диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что замороженные продукты дольше хранятся, но все же призвал не делать слишком больших запасов. «Со временем содержание питательных веществ в этих продуктах уменьшается, поэтому лучше иметь небольшие запасы и регулярно их обновлять», — рассказал специалист.

В марте россияне в отдельных регионах устроили ажиотаж в продуктовых магазинах, начав массово скупать еду. В этих субъектах рост спроса на продукты достигал 70 процентов. Также россияне начали массово скупать алкоголь.

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