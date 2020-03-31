Российские полярники рассказали о способах пережить изоляцию

Работающие в национальном парке «Русская Арктика» полярники, которые по несколько месяцев находятся в изоляции в Арктике, рассказали о способах пережить такой период. Их историями пресс-центр парка поделился с ИА REGNUM.

Специалист отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Артем Поликарпов, которых жил на ледоколе, выделил три правила жизни в стесненных условиях. Во-первых, необходимо найти общий язык с сожителями и избегать конфликтов. Во-вторых, надо вести активную рабочую деятельность и в перерывах совершать прогулки. Сам он гулял по палубе и периодически тренировался в спортзале и бассейне на лайнере. В-третьих, на весь период изоляции должен быть запас продуктов и предметов первой необходимости.

Сотрудница отдела экологического просвещения и туризма нацпарка «Русская Арктика» Дарья Антуфьева провела некоторое время на стационарной базе «Омега» на острове Земля Александры. По ее словам, там она отдохнула от общения с внешним миром и на месяц сознательно отказалась от интернета. Единственный дискомфорт ей доставляло переживание о родных и близких.

Агентство отмечает, что лучше всех из опрошенных о полной изоляции знает государственный инспектор Дмитрий Рюмин, который вдвоем с напарником провел всю арктическую полярную ночь на полевой стационарной базе «Омега», а до этого провел летний сезон на полярной станции «Бухта Тихая». Лето для него пролетело быстро в окружении людей, зима на Земле Александры оказалась полной противоположностью и, по его словам, похожа на мечту интроверта.

«За окном всегда темно, живое общение сведено к минимуму. Более размеренная жизнь получается. Мне здесь очень хорошо, только скучаю по семье и родным. И еще очень хочется чипсов», — поделился мужчина, который в ближайшее закончит свою вахту и отправится на материк.

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