У россиян предложили забирать самолеты и вертолеты за нарушения летных правил

Следственный комитет России (СКР) предложил изымать частные самолеты и вертолеты у их владельцев за нарушения летных правил. Об этом в среду, 1 апреля, глава ведомства Александр Бастрыкин сообщил «Российской газете».

Соответствующее предложение в СКР подотовили после анализа причин авиапроисшествий. По словам Бастрыкина, анализ показал, что необходимо более тщательно регламентировать правовой статус лиц, которые управляют сверхлегкими самолетами и вертолетами.

Кроме того, глава СКР призвал разработать механизм непрерывного мониторинга летной годности воздушных судов и полетов частных пилотов. Еще одно предложение Александра Бастрыкина — увеличение штрафов за нарушения летных правил.

16 июля 2019 года сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у коррупционеров в качестве дополнительного наказания.

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