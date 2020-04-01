Трамп рассказал о пользе коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассказал о неожиданной пользе коронавируса на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, распространение вируса повлечет за собой в том числе и положительные последствия. Например, приучение населения к полезным привычкам в быту. В будущем такие меры могут помочь не заразиться гриппом, отметил Трамп.

Американский лидер в частности рассказал о регулярном мытье рук, стоит ли пожимать руку или нет, а также о том, что не следует стоять слишком близко друг к другу.

Ранее Трамп поделился личным способом защиты от коронавируса. Он посоветовал отказаться от рукопожатий в пользу традиционного индийского приветствия «намасте». Так Трамп поприветствовал премьер-министра Ирландии Лео Варадкара в ходе официального разговора в Белом доме. Американский лидер рассказал, что был в замешательстве, когда встречал его, и в итоге остановился на таком варианте.

В США более 184 тысяч зараженных коронавирусом; 3,7 тысячи человек погибли, 6 тысяч — вылечились. Штаты находятся на первом месте в мире по числу зараженных.

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